США та ЄС закликали Україну надати міжнародним експертам вирішальний голос у реформуванні антикорупційної та судової систем

Посольство США та представництво Європейського Союзу в Україні наголосили на важливості участі незалежних комісій у відборі посадових осіб для судової системи й антикорупційних установ.

Про це йдеться у спільній заяві дипломатичних представництв США і ЄС.

«Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їхня роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави», — наголосили дипломати.

ЄС і США нагадують, що Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним експертам право вирішального голосу. Вони закликали Раду узгодити до другого читання поточні законопроєкти, зокрема про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, відповідно до рекомендацій Комісії.