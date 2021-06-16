США та ЄС закликали Україну надати міжнародним експертам вирішальний голос у реформуванні антикорупційної та судової систем

Посольство США та представництво Європейського Союзу в Україні наголосили на важливості участі незалежних комісій у відборі посадових осіб для судової системи й антикорупційних установ.
Про це йдеться у спільній заяві дипломатичних представництв США і ЄС.
«Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їхня роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави», — наголосили дипломати.
ЄС і США нагадують, що Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним експертам право вирішального голосу. Вони закликали Раду узгодити до другого читання поточні законопроєкти, зокрема про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, відповідно до рекомендацій Комісії.
«Ми вважаємо, що незалежні експерти у складі відбіркових комісій дозволять досягти змін, що стануть найбільш фундаментальним оновленням судової влади України за часи незалежності країни», — наголосили у відомствах.
За їхніми словами, ці комісії гарантуватимуть, що на посаді майбутніх суддів України, спеціального антикорупційного прокурора і директора НАБУ — тобто тих, хто притягатиме до відповідальності корупціонерів, оберуть кандидатів із високою професійною компетентністю.
«Поточний конкурс на керівництво САП доводить, що вирішальна роль незалежних експертів у процесі відбору є надзвичайно важливою для забезпечення ухвалення рішень на основі заслуг, а не політичної мотивації», — йдеться в заяві.
- Верховна Рада 2 лютого ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що проводити конкурси в місцеві суди замість розформованої Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) буде Вища рада правосуддя (ВРП). До того ж ВРП отримає повноваження завершити конкурси на посаду судді місцевого суду, оголошені Вищою кваліфікаційною комісією суддів 5 серпня 2019 року.
- Однак експерти неодноразово критикували цей законопроєкт, запевняючи, що він спрямований не на подолання кадрової кризи в судовій системі та забезпечення стабільності її роботи, а навпаки — дозволить призначати на посади «ручних» суддів.
- У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про «судову реформу» Зеленського. Документ скорочує кількість суддів Верховного суду з 200 до 100 осіб. Також Рада розпустила чинний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скоротила кількість її членів з 16 до 12.
- На початку листопада 2019 року Зеленський підписав закон про судову реформу, а вже в березні Конституційний суд визнав незаконними низку положень судової реформи, ініційованої президентом.
- У червні Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни до законів щодо судової системи. Венеціанська комісія в жовтні оцінила документ в основному позитивно, але запропонувала дуже багато змін. У Раді обіцяли прислухатися.