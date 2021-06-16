США и ЕС призвали Украину предоставить международным экспертам решающий голос в реформировании судебной и антикоррупционной систем

Посольство США и представительство Европейского Союза в Украине отметили важность участия независимых комиссий в отборе должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных учреждений.
Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических представительств США и ЕС.
«Привлечение независимых экспертов соответствует международным стандартам: их роль является временной (но решающей) и оправдана чрезвычайными обстоятельствами исторического шанса, полученного Украиной, сделать решительный шаг к своему предназначению как современного европейского государства», — отметили дипломаты.
ЕС и США напоминают, что Венецианская комиссия рекомендовала предоставить международным экспертам право решающего голоса. Они призвали Раду согласовать ко второму чтению текущие законопроекты, в частности о Высшей квалификационной комиссии судей, в соответствии с рекомендациями Комиссии.
«Мы считаем, что независимые эксперты в составе отборочных комиссий позволят достичь изменений, которые станут наиболее фундаментальным обновлением судебной власти Украины за время независимости страны», — отметили в ведомствах.
По их словам, эти комиссии будут гарантировать, что на должности будущих судей Украины, специального антикоррупционного прокурора и директора НАБУ — то есть тех, кто будет привлекать к ответственности коррупционеров, изберут кандидатов с высокой профессиональной компетентностью.
«Нынешний конкурс на руководство САП доказывает, что решающая роль независимых экспертов в процессе отбора чрезвычайно важна для обеспечения принятия решений на основе заслуг, а не политической мотивации», — говорится в заявлении.
- Верховная Рада 2 февраля приняла за основу законопроект, который предусматривает, что проводить конкурсы в местные суды вместо расформированной Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будет Высший совет правосудия (ВСП). Кроме того, ВСП получит полномочия завершить конкурсы на должность судьи местного суда, объявленные Высшей квалификационной комиссией судей 5 августа 2019 года.
- При этом эксперты неоднократно критиковали этот законопроект, уверяя, что он направлен не на преодоление кадрового кризиса в судебной системе и обеспечение стабильности ее работы, а наоборот — позволит назначать на должности «ручных» судей.
- В октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о «судебной реформе» Зеленского. Документ сокращает количество судей Верховного суда с 200 до 100 человек. Также Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество ее членов с 16 до 12.
- В начале ноября 2019 года Зеленский подписал закон о судебной реформе, а уже в марте Конституционный суд признал незаконными ряд положений судебной реформы, инициированной президентом.
- В июне Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в законы о судебной системе. Венецианская комиссия в октябре оценила документ в основном положительно, но предложила очень много изменений. В Раде обещали прислушаться.