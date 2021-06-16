США и ЕС призвали Украину предоставить международным экспертам решающий голос в реформировании судебной и антикоррупционной систем

ЕС и США напоминают, что Венецианская комиссия рекомендовала предоставить международным экспертам право решающего голоса. Они призвали Раду согласовать ко второму чтению текущие законопроекты, в частности о Высшей квалификационной комиссии судей, в соответствии с рекомендациями Комиссии.

«Привлечение независимых экспертов соответствует международным стандартам: их роль является временной (но решающей) и оправдана чрезвычайными обстоятельствами исторического шанса, полученного Украиной, сделать решительный шаг к своему предназначению как современного европейского государства», — отметили дипломаты.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатических представительств США и ЕС.

Посольство США и представительство Европейского Союза в Украине отметили важность участия независимых комиссий в отборе должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных учреждений .

«Мы считаем, что независимые эксперты в составе отборочных комиссий позволят достичь изменений, которые станут наиболее фундаментальным обновлением судебной власти Украины за время независимости страны», — отметили в ведомствах.

По их словам, эти комиссии будут гарантировать, что на должности будущих судей Украины, специального антикоррупционного прокурора и директора НАБУ — то есть тех, кто будет привлекать к ответственности коррупционеров, изберут кандидатов с высокой профессиональной компетентностью.

«Нынешний конкурс на руководство САП доказывает, что решающая роль независимых экспертов в процессе отбора чрезвычайно важна для обеспечения принятия решений на основе заслуг, а не политической мотивации», — говорится в заявлении.