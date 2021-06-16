Путін прилетів до Женеви на зустріч із Байденом

Президент Росії Володимир Путін прилетів у Женеву на зустріч із президентом США Джо Байденом, яка відбудеться 16 червня на віллі XVIII століття La Grange.

На переговорах лідерів країн супроводжуватимуть державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, які теж вже у країні.

На віллу також вже їде Байден.

Зустріч президентів розпочнеться о 14:35 за Києвом. До цього Байден і Путін сфотографуються з президентом Швейцарії Гі Пармелоном. Розширена зустріч за участю делегацій розпочнеться через дві години, а ще через дві — другий раунд особистої зустрічі президентів. Після цього Байден і Путін виступлять з окремими заявами.

Байден заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму, ситуацію з увʼязненим опозиціонером Олексієм Навальним і кібератаки. Також президент США попередить Путіна про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадає про наслідки таких дій.

У Кремлі основними темами зустрічі називали «стратегічну стабільність», боротьбу з кіберзлочинністю, інформаційну безпеку, клімат, Арктику і коронавірус.