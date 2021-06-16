Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на встречу с президентом США Джо Байденом, которая состоится 16 июня на вилле XVIII века La Grange.

На переговорах лидеров стран будут сопровождать государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которые тоже уже в стране.

На виллу уже едет и Байден.

Встреча президентов начнется в 14:35 по Киеву. До этого Байден и Путин сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармелоном. Расширенная встреча с участием делегаций начнется через два часа, а еще через два — второй раунд личной встречи президентов. После этого Байден и Путин выступят с отдельными заявлениями.

Байден заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск у границы и в оккупированном Крыму, ситуацию с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным и кибератаки. Также президент США предупредит Путина о недопустимости нарушения суверенитета других стран и напомнит о последствиях таких действий.

В Кремле основными темами встречи называли «стратегическую стабильность», борьбу с киберпреступностью, информационную безопасность, климат, Арктику и коронавирус.