Нардеп Верещук: Депутатів Ради прищеплюють від коронавірусу вакциною Pfizer

Нардеп «Слуги народу» Ірина Верещук заявила, що депутатів парламенту вакцинують від коронавірусу препаратом Pfizer.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«У нас дійсно на першому поверсі, для мене це було незвично, я цього не очікувала, проте зʼясовується, що вчора нам пропонували вакцинацію Pfizer», — сказала Верещук журналістам в середу. За її словами, вакцинація депутатів проводилася один день, і вона не знає, чи буде вона продовжена.
Напередодні політолог Тарас Березовець опублікував в своєму Telegram фотокопію листа з Апарату Верховної Ради, адресованого головам парламентських фракцій. У ньому повідомлялося, що з 15 по 18 червня буде проводитися вакцинація нардепів препаратом Pfizer.
- У квітні тодішній міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що розпорядився заборонити прищеплювати залишками вакцини від коронавірусу Pfizer лідерів думок і політиків.
- Нагадаємо, що національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують всіх, хто не потрапляє до групи ризику. Зараз в Україні триває третій етап, на якому повинні прищеплювати осіб у віці 65—79 років, працівників служб держбезпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС), вчителів і педагогів.