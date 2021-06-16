Нардеп Верещук: Депутатів Ради прищеплюють від коронавірусу вакциною Pfizer

Нардеп «Слуги народу» Ірина Верещук заявила, що депутатів парламенту вакцинують від коронавірусу препаратом Pfizer.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У нас дійсно на першому поверсі, для мене це було незвично, я цього не очікувала, проте зʼясовується, що вчора нам пропонували вакцинацію Pfizer», — сказала Верещук журналістам в середу. За її словами, вакцинація депутатів проводилася один день, і вона не знає, чи буде вона продовжена.

Напередодні політолог Тарас Березовець опублікував в своєму Telegram фотокопію листа з Апарату Верховної Ради, адресованого головам парламентських фракцій. У ньому повідомлялося, що з 15 по 18 червня буде проводитися вакцинація нардепів препаратом Pfizer.