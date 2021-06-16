Нардеп Верещук: Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer

Нардеп «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что депутатов парламента вакцинируют от коронавируса препаратом Pfizer.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«У нас действительно на первом этаже, для меня это было непривычно, я этого не ожидала, тем не менее выясняется, что вчера нам предлагали вакцинацию Pfizer», — сказала Верещук журналистам в среду. По ее словам, вакцинация депутатов проводилась один день, и она не знает, будет ли продолжена.

Накануне политолог Тарас Березовец опубликовал в своем Telegram фотокопию письма из Аппарата Верховной Рады, адресованного главам парламентских фракций. В нем сообщалось, что с 15 по 18 июня будет проводиться вакцинация нардепов препаратом Pfizer.