СБУ попередила нелегальне вивезення з України в ЄС комплектуючих до військової техніки

Контррозвідники СБУ попередили на Закарпатті спробу незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення.
Серед вилученого є прилад спостереження для самохідної артилерії, танків та бронетранспортерів, а також пристрій для моніторингу ураження повітряних і наземних цілей, повідомляють в СБУ.
Ці комплектуючі місцевий житель хотів вивезти до однієї з країн Євросоюзу в обхід обов’язкового експортного контролю.
Співробітники СБУ затримали чоловіка на пункті пропуску та відкрили проти нього кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
- Співробітники Служби безпеки недалеко від Словʼянська, у селі Стародубівка (Донецька область) знайшли арсенал зброї, який був захований під фундаментом покинутого приміщення.
- У кінці травня СБУ виявила в центрі Києва сховище боєприпасів. У схованці були гранатомети, автомати та вибухівка.