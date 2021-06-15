СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины в ЕС комплектующих к военной технике

Контрразведчики СБУ предотвратили в Закарпатье попытку незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения.

Среди изъятого есть прибор наблюдения для артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для мониторинга поражения воздушных и наземных целей, сообщают в СБУ.

Эти комплектующие местный житель хотел вывезти в одну из стран Евросоюза в обход обязательного экспортного контроля.