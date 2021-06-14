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СБУ разоблачила военнослужащих, которые планировали продать вывезенное с места службы оружие

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
СБУ разоблачила военнослужащих, которые планировали продать вывезенное с места службы оружие

Пресс-служба СБУ

Служба безопасности разоблачила трех военнослужащих Вооруженных сил на попытке продажи оружия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения. Правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений и изъяли автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова, подствольные гранатометы.

Операция проводилась совместно с Нацполицией в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Операции объединенных сил.

  • Сотрудники Службы безопасности недалеко от Славянска, в селе Стародубовка (Донецкая область) нашли арсенал оружия, который был спрятан под фундаментом заброшенного помещения.
  • В конце мая СБУ обнаружила в центре Киева хранилище боеприпасов. В тайнике были гранатометы, автоматы и взрывчатка.