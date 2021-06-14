СБУ викрила військовослужбовців, які планували продати вивезену з місця служби зброю

Служба безпеки викрила трьох військовослужбовців Збройних сил на спробі продажу зброї.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ідеться про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу. Правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів і вилучили автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети, кулемети й автомати Калашникова, підствольні гранатомети.

Операція проводилась спільно з Нацполіцією у Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Операції об’єднаних сил.