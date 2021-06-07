Схрон Гіркіна. Біля Словʼянська знайдено схованку зі зброєю бойовиків

Співробітники Служби безпеки недалеко від Словʼянська в селі Стародубівка (Донецька область) знайшли арсенал зброї, який був захований під фундаментом покинутого приміщення.
Про це повідомляє СБУ.
У схованці знайшли 23 гранати Ф-1 і РГД-5 із запалами, 11 реактивних протитанкових гранат РПГ і понад 4 тисяч патронів калібру 5,45.
За інформацією СБУ, схрон в 2014 році обладнали для бойовиків російського терориста Ігоря Гіркіна, який був одним із перших ватажків бойовиків «ДНР» і є одним з чотирьох обвинувачених у справі про збитий в 2014 році рейс MH17.
Зараз слідчі встановлюють усіх причетних осіб. Відкрито кримінальну справу про незаконне поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК).
- У кінці травня СБУ виявила в центрі Києва сховище боєприпасів. У схованці були гранатомети, автомати та вибухівка.
- У кінці березня великий схрон із російською зброєю виявили під Харковом. Він належав бойовикам «ЛНР».
- До цього в Луганській області знайшли три схованки, в одній з яких були бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Смерч» і понад 30 кг вибухових речовин.