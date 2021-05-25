СБУ виявила в центрі Києва сховище зброї та боєприпасів

Служба безпеки України виявила в центрі Києва сховище боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зброю та боєприпаси виявили в Печерському районі столиці, вони були сховані в одній з дренажно-штольних систем міста. Правоохоронці вилучили зі схованки протитанковий гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг, майже 1 кг пластиду, 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, 5 споряджених магазинів до автомата, 320 набоїв калібру 5,45 x 39 мм.

За цим фактом СБУ розпочала кримінальне провадження і намагається встановити, кому належать знайдені зброя та боєприпаси.