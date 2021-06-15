Рятувальники попередили киян і мешканців області про грози

У Києві та Київській області до кінця доби вівторка, 15 червня, очікується гроза. Про це попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У Києві 16 червня прогнозують подекуди короткочасний дощ, окремі грози, удень температура сягатиме +26...28 °С.
Також у середу, 16 червня, у південних і центральних областях будуть грози, удень в окремих районах град та шквали до 15—20 м/с.
Нагадаємо, що в Україні через негоду знеструмлені 40 населених пунктів у трьох областях: Київській, Чернівецькій та Кіровоградській.
- Синоптики попереджали, що через холодний фронт, який зайде в Україну на початку тижня, можливе похолодання. Дощі поки не припиняться.
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади та температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.