Спасатели предупредили киевлян и жителей области о грозах

В Киеве и Киевской области до конца суток вторника, 15 июня, ожидается гроза. Об этом предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Укргидрометцентр

В Киеве 16 июня прогнозируют местами кратковременный дождь и грозы, температура днем составит +26... 28 °С.

Также в среду, 16 июня, в южных и центральных областях будут грозы, днем в отдельных районах град и шквалы до 15—20 м/с.