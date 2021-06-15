У трьох областях України через негоду без світла залишилися мешканці 40 населених пунктів. Найбільше — на Київщині

В Україні через негоду знеструмлені 40 населених пунктів у трьох областях — Київській, Чернівецькій та Кіровоградській.

Про це повідомили в пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, через пориви вітру та грозу спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, тому станом на 7 годину ранку 15 червня у Київській області без світла залишаються мешканці 27 населених пунктів, у Чернівецькій — дев’яти та у Кіровоградській — чотирьох.

Наразі бригади обленерго відновлюють електропостачання.

Окрім цього, у ДСНС зазначили, що через інтенсивні дощі в місті Дніпро досі залишаються підтопленими 11 приватних житлових будинків та 50 дворогосподарств (з 2 червня були частково підтоплені 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств). Рятувальники продовжують відкачувати воду, її рівень поступово знижується.