У пʼяти областях України через негоду без світла залишилися мешканці 60 населених пунктів

У п’яти областях України через негоду 60 населених пунктів залишилися без електропостачання.
Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як пояснили рятувальники, системи автоматичного захисту ЛЕП спрацювали через пориви вітру, дощ і грозу.
Станом на 07:00 середи, 9 червня, без світла залишаються мешканці 21 населеного пункту Житомирської області, 20 — Донецької, 14 — Київської, 4 — Чернівецької, один населений пункт на Запоріжжі. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
Окрім цього, у ДСНС зазначили, що після інтенсивних дощів та підняття рівня води 2—3 червня на ранок 9 червня ще залишаються підтопленими 5 приватних житлових будинків і 27 дворогосподарств у місті Дніпро. Загалом через негоду підтопило 109 приватних житлових будинків і 200 дворогосподарств.
- Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 9 червня всією територією Українипройдуть грози. В окремих районах очікуються град і шквали.
- Синоптики спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.