В пяти областях Украины без света остались жители 60 населенных пунктов

В пяти областях Украины из-за непогоды 60 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как пояснили спасатели, системы автоматической защиты ЛЭП сработали из-за порывов ветра, дождя и грозы.
По состоянию на 07:00 среды, 9 июня, без света остаются жители 21 населенного пункта Житомирской области, 20 — Донецкой, 14 — Киевской, 4 — Черновицкой, один населенный пункт в Запорожской. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
Кроме этого, в ГСЧС отметили, что после интенсивных дождей и поднятия уровня воды 2—3 июня на утро 9 июня еще остаются подтопленными 5 частных жилых домов и 27 дворов в городе Днепр. Всего из-за непогоды подтопило 109 частных жилых домов и 200 дворов.
- Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 9 июня по всей территории Украины пройдут грозы. В отдельных районах ожидаются град и шквалы.
- Синоптики спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.