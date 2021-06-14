Міністр Ляшко: В Україні захворюваність на коронавірус почне зростати восени

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що незважаючи на спад захворюваності на коронавірус, Україну ще чекає зростання кількості заражень. За його словами, це очікується восени.
Про це міністр розповів в інтервʼю НВ.
«Ми прогнозуємо, якщо не буде ніяких додаткових мутацій коронавірусу, що в літній період у нас продовжиться стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період», — сказав Ляшко.
Він зазначив, що влітку у більшості європейських країн захворюваність йде на спад.
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