Зеленський перед самітом НАТО поговорив із премʼєром Британії Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський перед самітом НАТО поговорив телефоном із премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном щодо членства для України.

Про це він повідомив у Twitter.

«Перед самітом НАТО у телефонній розмові з Борисом Джонсоном наголосив на важливості чіткої перспективи членства для України. Ми проводимо реформи в умовах зовнішньої агресії. Час, щоб партнери по НАТО підтримали Україну конкретними рішеннями. Також обговорили співпрацю у сфері оборони», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що у Брюсселі в понеділок, 14 червня, відбудеться саміт НАТО, на якому, як очікується, буде ухвалено рішення про розробку нової стратегічної концепції Альянсу. Наприкінці травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія не братимуть участь у саміті Альянсу, оскільки цього разу формат із партнерами не передбачений.