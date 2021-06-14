Зеленский перед саммитом НАТО поговорил с премьером Великобритании Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом НАТО поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу членства для Украины.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Перед саммитом НАТО в телефонном разговоре с Борисом Джонсоном подчеркнул важность четкой перспективы членства для Украины. Мы проводим реформы в условиях внешней агрессии. Время, чтобы партнеры по НАТО поддержали Украину конкретными решениями. Также обсудили сотрудничество в сфере обороны», — заявил Зеленский.

Напомним, что в Брюсселе в понедельник, 14 июня, состоится саммит НАТО, на котором, как ожидается, будет принято решение о разработке новой стратегической концепции НАТО. В конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия не будут участвовать в саммите Альянса, поскольку на этот раз формат с партнерами не предусмотрен.