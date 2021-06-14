Корупція у «Борисполі»: президенту МАУ Дихне вручили обвинувальний акт

Колишньому директору аеропорту «Бориспіль» і президенту «Міжнародних авіаліній України» Євгенію Дихне вручили обвинувальний акт у справі про корупцію у аеропорту. Його підозрюють у завданні 16 млн грн збитків.
Про це повідомила адвокатська компанія «Міллер».
Дихне звинувачують за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Слідство тривало близько двох років. Детективи НАБУ зібрали 41 том матеріалів справи. «В них, на нашу думку, немає доказів причетності Євгенія до інкримінованого йому правопорушення. Це відповідає реальності, оскільки самого правопорушення не було як факту», — йдеться у заяві адвокатів.
- У вересні 2020 року НАБУ викрило корупційну схему в аеропорту «Бориспіль», яка завдала державі збитків на 16 мільйонів гривень. У цій справі оголосили дві підозри: колишньому керівнику аеропорту та начальнику служби орендних відносин. Їх підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).
- Через кілька днів Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому директору аеропорту «Бориспіль» Євгенію Дихне. Він назвав підозри у неправомірній оренді «вимушеними заходами для ефективного управління».