Коррупция в «Борисполе»: президенту МАУ Дыхне вручили обвинительный акт

Экс-директору «Борисполя» и президенту «Международных авиалиний Украины» Евгению Дыхне вручили обвинительный акт по делу о коррупции в аэропорту. Его подозревают в нанесении 16 млн грн убытков.

Об этом сообщила адвокатская компания «Миллер».

Дыхне обвиняют по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела. «У них, по нашему мнению, нет доказательств причастности Евгения к инкриминируемому ему правонарушения. Это соответствует действительности, поскольку самого правонарушения не было как факта», — говорится в заявлении адвокатов.