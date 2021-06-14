Коррупция в «Борисполе»: президенту МАУ Дыхне вручили обвинительный акт

Экс-директору «Борисполя» и президенту «Международных авиалиний Украины» Евгению Дыхне вручили обвинительный акт по делу о коррупции в аэропорту. Его подозревают в нанесении 16 млн грн убытков.
Об этом сообщила адвокатская компания «Миллер».
Дыхне обвиняют по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела. «У них, по нашему мнению, нет доказательств причастности Евгения к инкриминируемому ему правонарушения. Это соответствует действительности, поскольку самого правонарушения не было как факта», — говорится в заявлении адвокатов.
- В сентябре 2020 НАБУ разоблачило коррупционную схему в аэропорту «Борисполь», которая нанесла государству ущерб на 16 миллионов гривен. В этом деле объявили две подозрения: бывшему руководителю аэропорта и начальнику службы арендных отношений. Их подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).
- Через несколько дней Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дыхне. Он назвал подозрения в неправомерной аренде «вынужденными мерами для эффективного управления».