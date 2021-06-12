Концерн Volkswagen заявив про витік даних 3,3 мільйона клієнтів. В основному постраждали жителі США

Американський підрозділ концерну Volkswagen AG заявив про витік даних понад 3,3 млн клієнтів і потенційних покупців. Більш 3,1 млн даних стосуються жителів США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Volkswagen Group of America.

Йдеться про дані за період з серпня 2019 року до травня 2021 року. Ця інформація збиралася для продажів і маркетингу і була в електронному файлі, який залишили незахищеним. Уточнюється, що майже всі постраждалі були або є клієнтами Audi.

Зловмисникам дісталися номери водійських прав, а в деяких випадках дати народження, номери соцстрахування і номери рахунків клієнтів.

У Volkswagen заявили, що будуть пропонувати клієнтам, які стали жертвами витоку даних, безкоштовні послуги із захисту кредитних карт.