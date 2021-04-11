У Clubhouse стався витік даних: хакери виклали в інтернет особисту інформацію 1,3 млн користувачів

Невідомі виклали в інтернет особисті дані 1,3 млн користувачів соціальної мережі Clubhouse.
Про це повідомляється на сайті CyberNews.
Як зазначається, на популярному хакерському форумі з’явилися 1,3 мільйона записів користувачів Clubhouse: імена, прізвища, посилання на фотографії користувачів, дати створення акаунтів, кількість підписників та людей, на яких підписана жертва зламу, а також інформація про облікові записи в інших соціальних мережах.
За даними фахівців, отримані хакерами дані можуть бути використані зловмисниками для підбору паролів до профілів Clubhouse та цільового фішингу або інших видів кібератак.
Наразі у Clubhouse не прокоментували інформацію про злам у системі компанії.
- В основі соцмережі Clubhouse лежить голосове спілкування. Її запустили навесні 2020 року два випускники Стенфорду, а особливої популярності платформа набула на початку 2021-го. Поки Clubhouse доступна тільки для користувачів операційної системи iOS. Для того щоб зареєструватися в соцмережі, потрібно отримати запрошення.
- У лютому повідомлялося, що розробники програми Clubhouse планують запровадити додаткове шифрування, щоб запобігти передачі даних на китайські сервери. Дослідники зі Стенфордського університету заявили, що виявили уразливості в інфраструктурі додатку.
- Пізніше Clubhouse підтвердила, що одному з користувачів вдалося проникнути в аудіочати й отримати доступ до розмов, які він потім транслював на сторонній сайт.