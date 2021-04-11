В Clubhouse произошла утечка данных: хакеры выложили в интернет личную информацию 1,3 млн пользователей

Неизвестные выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse.
Об этом сообщается на сайте CyberNews.
Как отмечается, на популярном хакерском форуме появились 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse: имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, даты создания аккаунтов, количество подписчиков и людей, на которых подписана жертва взлома, а также информация об учетных записях в других социальных сетях.
По данным специалистов, полученные хакерами данные могут быть использованы злоумышленниками для подбора паролей к профилям Clubhouse и целевого фишинга или других видов кибератак.
Сейчас в Clubhouse не прокомментировали информацию о взломе в системе компании.
- В основе соцсети Clubhouse лежит голосовое общение. Ее запустили весной 2020 года два выпускника Стэнфорда, а особую популярность платформа приобрела в начале 2021-го. Пока Clubhouse доступна только для пользователей операционной системы iOS. Для того чтобы зарегистрироваться в соцсети, нужно получить приглашение.
- В феврале сообщалось, что разработчики программы Clubhouse планируют ввести дополнительное шифрование, чтобы предотвратить передачу данных на китайские серверы. Исследователи из Стэнфордского университета заявили, что обнаружили уязвимости в инфраструктуре приложения.
- Позже Clubhouse подтвердила, что одному из пользователей удалось проникнуть в аудиочаты и получить доступ к разговорам, которые он потом транслировал на сторонний сайт.