В Clubhouse произошла утечка данных: хакеры выложили в интернет личную информацию 1,3 млн пользователей

Как отмечается, на популярном хакерском форуме появились 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse: имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, даты создания аккаунтов, количество подписчиков и людей, на которых подписана жертва взлома, а также информация об учетных записях в других социальных сетях.

Об этом сообщается на сайте CyberNews .

По данным специалистов, полученные хакерами данные могут быть использованы злоумышленниками для подбора паролей к профилям Clubhouse и целевого фишинга или других видов кибератак.

Сейчас в Clubhouse не прокомментировали информацию о взломе в системе компании.