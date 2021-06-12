Концерн Volkswagen заявил об утечке данных 3,3 миллиона клиентов. В основном пострадали жители США

Американское подразделение концерна Volkswagen AG заявил об утечке данных более 3,3 млн клиентов и потенциальных покупателей. Более 3,1 млн данных касаются жителей США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Volkswagen Group of America.

Речь идет о данных за период с августа 2019 года по май 2021 года. Эта информация собиралась для продаж и маркетинга и была в электронном файле, который оставили незащищенным. Уточняется, что почти все пострадавшие были или есть клиентами Audi.

Злоумышленникам достались номера водительских прав, а в некоторых случаях даты рождения, номера соцстрахования и номера счетов клиентов.

В Volkswagen заявили, что будут предлагать клиентам, которые стали жертвами утечки данных, бесплатные услуги по защите кредитных карт.