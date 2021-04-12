В Clubhouse опровергли утечку данных 1,3 млн пользователей

Гендиректор социальной сети Clubhouse Пол Дэвисон отрицает факт утечки данных 1,3 млн пользователей. Об этом сообщает The Verge.
Ранее сообщалось, что на онлайн-форуме хакеров разместили базу данных с идентификаторами пользователей Clubhouse, именами и данными о подписчиках, а также с идентификаторами в Twitter и Instagram. Однако Дэвисон сказал, что компания Clubhouse не пострадала от взлома данных: «Нет, это ошибка и ложь, эта публикация — приманка для кликов, нас не сломали».
Перед этим специалисты сообщали, что полученные хакерами данные могут быть использованы злоумышленниками для подбора паролей к профилям Clubhouse и целевого фишинга или других видов кибератак.
- В основе соцсети Clubhouse лежит голосовое общение. Ее запустили весной 2020 года два выпускника Стэнфорда, а особую популярность платформа приобрела в начале 2021-го. Пока Clubhouse доступна только для пользователей операционной системы iOS. Для того чтобы зарегистрироваться в соцсети, нужно получить приглашение.
- В феврале сообщалось, что разработчики программы Clubhouse планируют ввести дополнительное шифрование, чтобы предотвратить передачу данных на китайские серверы. Исследователи из Стэнфордского университета заявили, что обнаружили уязвимости в инфраструктуре приложения.