В Clubhouse опровергли утечку данных 1,3 млн пользователей

Гендиректор социальной сети Clubhouse Пол Дэвисон отрицает факт утечки данных 1,3 млн пользователей. Об этом сообщает The Verge.

Ранее сообщалось, что на онлайн-форуме хакеров разместили базу данных с идентификаторами пользователей Clubhouse, именами и данными о подписчиках, а также с идентификаторами в Twitter и Instagram. Однако Дэвисон сказал, что компания Clubhouse не пострадала от взлома данных: «Нет, это ошибка и ложь, эта публикация — приманка для кликов, нас не сломали».