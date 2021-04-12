У Clubhouse заперечили витік даних 1,3 млн користувачів

Гендиректор соціальної мережі Clubhouse Пол Девісон заперечує факт витоку даних 1,3 млн користувачів. Про це повідомляє The Verge.

Раніше повідомлялось, що на онлайн-форумі хакерів розмістили базу даних з ідентифікаторами користувачів Clubhouse, іменами та даними про підписників, а також з ідентифікаторами в Twitter і Instagram. Однак Девісон сказав, що компанія Clubhouse не постраждала від зламу даних: «Ні, це помилка і брехня, ця публікація — приманка для кліків, нас не зламали».