У Clubhouse заперечили витік даних 1,3 млн користувачів

Гендиректор соціальної мережі Clubhouse Пол Девісон заперечує факт витоку даних 1,3 млн користувачів. Про це повідомляє The Verge.
Раніше повідомлялось, що на онлайн-форумі хакерів розмістили базу даних з ідентифікаторами користувачів Clubhouse, іменами та даними про підписників, а також з ідентифікаторами в Twitter і Instagram. Однак Девісон сказав, що компанія Clubhouse не постраждала від зламу даних: «Ні, це помилка і брехня, ця публікація — приманка для кліків, нас не зламали».
Перед цим фахівці повідомляли, що отримані хакерами дані можуть бути використані зловмисниками для підбору паролів до профілів Clubhouse та цільового фішингу або інших видів кібератак.
- В основі соцмережі Clubhouse лежить голосове спілкування. Її запустили навесні 2020 року два випускники Стенфорду, а особливої популярності платформа набула на початку 2021-го. Поки Clubhouse доступна тільки для користувачів операційної системи iOS. Для того щоб зареєструватися в соцмережі, потрібно отримати запрошення.
- У лютому повідомлялося, що розробники програми Clubhouse планують запровадити додаткове шифрування, щоб запобігти передачі даних на китайські сервери. Дослідники зі Стенфордського університету заявили, що виявили уразливості в інфраструктурі додатка.