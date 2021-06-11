В Україні за добу зареєстрували 1 603 нові випадки коронавірусу, найбільше — у Києві

В Україні за минулу добу, 10 червня, зафіксували 1 603 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед тих, хто захворів, — 75 дітей та 72 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, за останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.