В Украине за сутки зарегистрировали 1 603 новых случая коронавируса, больше всего — в Киеве

В Украине за прошлые сутки, 10 июня, зафиксировали 1 603 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 75 детей и 72 медработника.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.
Также отмечается, что за прошлые сутки госпитализировали 762 человек, умерли 70 пациентов, выздоровели — 5 583.
За сутки методом ПЦР протестовали 25 837 человек, методом ИФА — 10 741 человека, экспресс-тестами — 18 764.
С начала пандемии в Украине заболели 2 221 427 человек, выздоровели — 2 120 780 человек, летальных случаев — 51 577, проведено 10 460 411 ПЦР-тестирований.
- В Украине до 30 июня действует адаптивный карантин, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продлить до августа.
- 2 июня Кабмин принял решение смягчить карантин в Украине. Также изменили условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции. В МВД обнародовали список документов, необходимых для въезда в Украину.