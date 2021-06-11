В Украине за сутки зарегистрировали 1 603 новых случая коронавируса, больше всего — в Киеве

В Украине за прошлые сутки, 10 июня, зафиксировали 1 603 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 75 детей и 72 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.