В Украине за сутки зафиксировали 1 785 новых случаев коронавируса

В Украине за прошлые сутки, 9 июня, выявили 1 785 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 77 детей и 73 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за последние сутки больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.