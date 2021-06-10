В Украине за сутки зафиксировали 1 785 новых случаев коронавируса

В Украине за прошлые сутки, 9 июня, выявили 1 785 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 77 детей и 73 медработника.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за последние сутки больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
Также отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировали 741 человека, умерли 97 пациентов, выздоровели 6 513 человек.
За сутки методом ПЦР протестовали 28 997 человек, методом ИФА — 10 741 человека, экспресс-тестами — 19 683 человек.
С начала пандемии в Украине заболели 2 219 824 человека, выздоровели 2 115 197 пациентов, летальных случаев — 51 507, проведено 10 434 574 ПЦР-тестирования.
- В Украине до 30 июня действует адаптивный карантин, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продлить до августа.
- 2 июня Кабмин принял решение смягчить карантин в Украине. Также изменили условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции. В МВД обнародовали список документов, необходимых для въезда в Украину.