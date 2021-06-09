В Украине за прошлые сутки 1 385 человек заразились коронавирусом, выздоровели — почти 7 тысяч

В Украине за прошлые сутки, 8 июня, выявили 1 385 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 57 детей и 74 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.