В Украине за прошлые сутки 1 385 человек заразились коронавирусом, выздоровели — почти 7 тысяч

В Украине за прошлые сутки, 8 июня, выявили 1 385 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших — 57 детей и 74 медработника.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.
Также отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировали 756 человек, умерли 77 пациентов, выздоровели — 6 962.
За сутки методом ПЦР протестовали 25 344 человека, методом ИФА — 11 463, экспресс-тестами — 23 813 человек.
С начала пандемии в Украине заболели 2 218 039 человек, выздоровели — 2 108 684, летальных случаев — 51 410, проведено 10 405 577 ПЦР-тестирований.
- В Украине до 30 июня действует адаптивный карантин, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти ограничения планируют продлить до августа.
- 2 июня Кабмин принял решение смягчить карантин в Украине. Также изменили условия въезда, чтобы не находиться на самоизоляции. В МВД обнародовали список документов, необходимых для въезда в Украину.