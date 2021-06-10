В Україні за добу зафіксували 1 785 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 9 червня, виявили 1 785 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед тих, хто захворів, — 77 дітей та 73 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, за останню добу найбільше випадків COVID-19 підтвердили в Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.