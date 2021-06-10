У Києві почали вакцинувати від коронавірусу держслужбовців

У Києві з 14 червня розпочнеться вакцинація державних службовців. Їх щеплюватимуть вакциною від Pfizer.
Про це пише пресслужба КМДА.
«Усього з початку вакцинації в столиці вже щеплено 177 396 осіб. Серед них: медичні працівники, освітяни, соціальні працівники, рятувальники, паралімпійці та маломобільні громадяни та люди старші 65 років. З них дві дози отримали 20 759 осіб», — розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
З 14 червня вакцинуватимуть співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. До них приїжджатимуть мобільні бригади.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- 9 червня до України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.