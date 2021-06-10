В Україні зробили вже 1,5 мільйона щеплень від коронавірусу, за минулу добу вакцинували 55,5 тисячі людей

В Україні за минулу добу, 9 червня, від коронавірусу вакцинували 55 573 людей, загальна кількість щеплень від початку кампанії — 1 545 019.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

За даними МОЗ, у середу першу дозу отримали 36 498 людей, повністю імунізовані — 19 075 українців.