В Украине сделали уже 1,5 миллиона прививок от коронавируса, за прошлые сутки вакцинировали 55,5 тысячи человек

В Украине за прошлые сутки, 9 июня, от коронавируса вакцинировали 55 573 человек, общее количество прививок с начала кампании — 1 545 019.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, в среду первую дозу получили 36 498 человек, полностью иммунизированы — 19 075 украинцев.