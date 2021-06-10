В Украине сделали уже 1,5 миллиона прививок от коронавируса, за прошлые сутки вакцинировали 55,5 тысячи человек

В Украине за прошлые сутки, 9 июня, от коронавируса вакцинировали 55 573 человек, общее количество прививок с начала кампании — 1 545 019.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, в среду первую дозу получили 36 498 человек, полностью иммунизированы — 19 075 украинцев.
Больше всего прививок за сутки сделали вакциной CoronaVac — 22 618, AstraZeneca — 16 492, Pfizer и BioNTech — 16 093.
По состоянию на 9 июня работали 616 пунктов прививки и 516 мобильных бригад.
В листе ожидания вакцинации от COVID-19 сейчас находятся 666 470 человек.
Всего в Украине с начала прививочной кампании привили 1 364 568 человек, из них получили 1 дозу — 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 180 453 украинца (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- 9 июня в Украину прибыли 66 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTTech, которые за средства государственного бюджета приобрела международная организация Crown Agents.
- До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактованы 34 миллиона доз вакцин: 20 миллионов доз Pfizer, 10 миллионов доз Novavax, 2 миллиона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 миллионов доз вакцин.