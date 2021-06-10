В Киеве начали вакцинировать от коронавируса госслужащих

В Киеве с 14 июня начнется вакцинация государственных служащих. Их будут прививать вакциной от Pfizer.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

«Всего с начала вакцинации в столице уже привито 177 396 человек. Среди них: медицинские работники, педагоги, социальные работники, спасатели, паралимпийцы и маломобильные граждане и люди старше 65 лет. Из них две дозы получили 20 759 человек», — рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

С 14 июня вакцинировать будут сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления. К ним будут приезжать мобильные бригады.