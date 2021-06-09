Справа соратників Медведчука: представників «Українського вибору» у Криму судитимуть заочно

Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо двох керівників ініціативних груп громадського руху «Український вибір», яких підозрюють в організації та проведенні незаконного «референдуму» у Криму.
Про це повідомив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний на своїй сторінці у Facebook.
«Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України», — заявив він.
За словами Поночовного, це стало можливим завдяки набуттю чинності закону «Про заочне засудження», який дозволяє притягнути до відповідальності осіб, винних у вчиненні низки злочинів у Криму, які переховуються від слідства та суду на непідконтрольних Україні територіях або в Росії.
За даними «Української правди», йдеться про керівників організації в Севастополі Олега Синявського та Івана Комелова.
- 25 березня СБУ провела обшуки у Дніпрі та Києві в рамках розслідування дій представників «Українського вибору» та їхньої можливої участі в анексії Криму Росією. В СБУ стверджують, що організація досі керує прихильниками у Криму.
- Після цього Офіс генерального прокурора оголосив про підозру трьом членам партії «Український вибір — Право народу». За даними «Бабеля», це Олександр Синявський (керівник однієї з філій «Українського вибору» у Севастополі), Іван Комелов (спочатку керівник філії, пізніше — очільник Севастопольської організації «Українського вибору») й Олександра Слюсаренко.
- 30 березня СБУ прийшла з обшуками до керівництва партії Медведчука.