Справа соратників Медведчука: представників «Українського вибору» у Криму судитимуть заочно

«Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України», — заявив він.

Про це повідомив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний на своїй сторінці у Facebook.

Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо двох керівників ініціативних груп громадського руху «Український вибір», яких підозрюють в організації та проведенні незаконного «референдуму» у Криму .

За словами Поночовного, це стало можливим завдяки набуттю чинності закону «Про заочне засудження», який дозволяє притягнути до відповідальності осіб, винних у вчиненні низки злочинів у Криму, які переховуються від слідства та суду на непідконтрольних Україні територіях або в Росії.

За даними «Української правди», йдеться про керівників організації в Севастополі Олега Синявського та Івана Комелова.