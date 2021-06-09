Новости

Дело соратников Медведчука: представителей «Украинского выбора» в Крыму будут судить заочно

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Дело соратников Медведчука: представителей «Украинского выбора» в Крыму будут судить заочно

Фото УНИАН

Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении двух руководителей инициативных групп общественного движения «Украинский выбор», которых подозревают в организации и проведении незаконного «референдума» в Крыму.

Об этом сообщил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный на своей странице в Facebook.

«Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины», — заявил он.

По словам Поночовного, это стало возможным благодаря вступлению в силу закона «О заочном осуждении», который позволяет привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении ряда преступлений в Крыму и скрывающихся от следствия и суда на неподконтрольных Украине территориях или в России.

По данным «Украинской правды», речь идет о руководителях организации в Севастополе Олеге Синявском и Иване Комелове.

  • 25 марта СБУ провела обыски в Днепре и Киеве в рамках расследования действий представителей «Украинского выбора» и их возможного участия в аннексии Крыма Россией. В СБУ утверждают, что организация до сих пор руководит сторонниками в Крыму.
  • После этого Офис генерального прокурора объявил о подозрении троим членам партии «Украинский выбор — право народа». По данным «Бабеля», это Александр Синявский (руководитель одного из филиалов «Украинского выбора» в Севастополе), Иван Комелов (сначала руководитель филиала, позже — глава Севастопольской организации «Украинский выбора») и Александра Слюсаренко.
  • 30 марта СБУ пришла с обысками к руководству партии Медведчука.