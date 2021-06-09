Держсекретар США Блінкен заявив, що Україну попереджали про рішення щодо «Північного потоку — 2»

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував здивування президента України Володимира Зеленського через рішення США щодо санкцій проти будівництва «Північного потоку — 2».
Про це він заявив під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США.
«Для протоколу: ми справді поділилися з українськими партнерами нашими намірами, що стосувалися трубопроводу. Можливо, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського. Безумовно, вона повинна була», — наголосив держсек США.
Також Блінкен запевнив, що Сполучені Штати підтримують членство України в НАТО та вважають, що вона має всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому питанні.
«Ми підтримуємо членство України в НАТО. І наразі вона має всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку. Відколи створено План дій щодо членства в НАТО, було розроблено низку інших дуже важливих інструментів, покликаних допомогти країнам підготуватися до можливого членства, включно зі щорічною програмою, від якої, за нашою оцінкою, Україна тільки виграє», — сказав він.
За його словами, США працюють з Україною «практично на щоденній основі».
«Сам План дій щодо набуття членства повинен бути розроблений за повного консенсусу всіх країн-членів НАТО. Вважаю, що деякі держави зараз це підтримують меншою мірою, ніж інші», — додав Блінкен.
- Раніше державний секретар США розповів, що Штати очікують від України перед візитом до Білого дому прогресу у виконанні судової та антикорупційної реформ.
- Розмова між Байденом і Зеленським відбулася 7 червня. Серед іншого, Байден підтримав ініціативу Зеленського про створення «Кримської платформи». Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні. Зеленський окремо подякував США за рішення надати Україні 900 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.
- Також Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому. За словами українського президента, візит відбудеться в липні 2021 року.