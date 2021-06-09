Держсекретар США Блінкен заявив, що Україну попереджали про рішення щодо «Північного потоку — 2»

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував здивування президента України Володимира Зеленського через рішення США щодо санкцій проти будівництва «Північного потоку — 2».

Про це він заявив під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США.

«Для протоколу: ми справді поділилися з українськими партнерами нашими намірами, що стосувалися трубопроводу. Можливо, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського. Безумовно, вона повинна була», — наголосив держсек США.

Також Блінкен запевнив, що Сполучені Штати підтримують членство України в НАТО та вважають, що вона має всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому питанні.

«Ми підтримуємо членство України в НАТО. І наразі вона має всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку. Відколи створено План дій щодо членства в НАТО, було розроблено низку інших дуже важливих інструментів, покликаних допомогти країнам підготуватися до можливого членства, включно зі щорічною програмою, від якої, за нашою оцінкою, Україна тільки виграє», — сказав він.