У США розповіли, що очікують від України прогресу у судовій та антикорупційній реформі перед зустріччю з Байденом

Державний секретар США Тоні Блінкен розповів, що Штати очікують від України перед візитом до Білого дому прогресу у виконанні деяких реформ.

Про це він повідомив під час слухань комітету з асигнувань Сенату.

Зокрема сенатор Кріс Мерфі запитав Блінкена, що хоче бачити адміністрація Джо Байдена від України напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським.

«Існує цілий перелік сфер, в яких для України важливо домогтися прогресу. Зокрема, в тому, щоб мати незалежну судову систему — функціональну, і ретельно обирану, і яка має незалежний нагляд. Корпоративне управління, перш за все на державних підприємствах, яке буде прозорим. А також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів», — відповів Блінкен.