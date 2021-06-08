У США розповіли, що очікують від України прогресу у судовій та антикорупційній реформі перед зустріччю з Байденом

Державний секретар США Тоні Блінкен розповів, що Штати очікують від України перед візитом до Білого дому прогресу у виконанні деяких реформ.
Про це він повідомив під час слухань комітету з асигнувань Сенату.
Зокрема сенатор Кріс Мерфі запитав Блінкена, що хоче бачити адміністрація Джо Байдена від України напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським.
«Існує цілий перелік сфер, в яких для України важливо домогтися прогресу. Зокрема, в тому, щоб мати незалежну судову систему — функціональну, і ретельно обирану, і яка має незалежний нагляд. Корпоративне управління, перш за все на державних підприємствах, яке буде прозорим. А також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів», — відповів Блінкен.
- Розмова між Байденом і Зеленським відбулася 7 червня. Серед іншого, Байден підтримав ініціативу Зеленського про створення «Кримської платформи». Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні. Зеленський окремо подякував США за рішення надати Україні 900 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.
- Також Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому. За словами українського президента, візит відбудеться у липні 2021 року.