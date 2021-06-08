В США рассказали, что ожидают от Украины прогресса в судебной и антикоррупционной реформе перед встречей с Байденом

Государственный секретарь США Тони Блинкен рассказал, что Штаты ожидают от Украины перед визитом в Белый дом прогресса в выполнении некоторых реформ.

Об этом он сообщил во время слушаний комитета по ассигнованиям Сената.

В частности сенатор Крис Мерфи спросил Блинкена, что хочет видеть администрация Джо Байдена от Украины накануне встречи с Владимиром Зеленским.

«Существует целый перечень сфер, в которых для Украине важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему — функциональную, и тщательно избираемую, и имеющую независимый надзор. Корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет прозрачным. А также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов», — ответил Блинкен.