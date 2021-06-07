Офіс президента: Байден ще може зупинити реалізацію «Північного потоку — 2», це важливіше за карʼєру ексглави «Нафтогазу» Коболєва

Президент Володимир Зеленський надзвичайно активно працює на зовнішніх політичних ринках і доводить субʼєктність України, просуваючи аргументи з різних питань глобального порядку.
Про це «Бабелю» повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи інтервʼю Зеленського виданню Axios.
«Деякі агресивні учасники політичного життя в нашій країні намагаються підвʼязати свої особисті карʼєрні вигоди під рішення такого стратегічного питання, як будівництво «Північного потоку — 2». Це точно більше, ніж карʼєра, скажімо, ексглави «Нафтогазу» Коболєва або будь-яке інше конʼюнктурне питання. Хоча добре відомо, що багатьом нашим відставникам байдужі профіти для країни», — заявив він.
За словами Подоляка, Зеленський використовує всі інструменти, щоб актуалізувати тему газопроводу для американських і європейських політиків.
«Тема будівництва «Північного потоку — 2» не повинна бути суто кабінетною, суто політичною. Це те, про що має бути розмова і за участю журналістів, і за участю представників громадянського суспільства. Щоб ні в кого в політиці не було ілюзії, що реалізація цього проєкту минеться без наслідків. Зокрема, і цю тему було б справедливо обговорити на переговорах між президентами України і США перед тим, як відбудеться саміт лідерів Америки і Росії», — наголосив радник глави ОП.
Водночас Подоляк зауважив, що закінчення будівництва «Північного потоку — 2» абсолютно точно доводить, «наскільки велика дистанція між тим, що говорять західні політики, і тим, що вони роблять».
«Зараз вирішальний момент, коли президент Байден ще може застосувати наявні у нього інструменти для того, щоб зупинити реалізацію «Північного потоку — 2». Чи зробить він це? Ціна відповіді на це запитання дуже висока. Це не тільки загроза для України як транзитера російського газу, не тільки ослаблення стримувань для Росії, які не дозволяють розширити агресію проти України та інших країн Східної Європи, але це і вибір — переможе чи програє Захід у протистоянні з Росією», — додав він.
- «Північний потік — 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність — 55 мільярдів кубометрів на рік.
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною.
- 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. У Білому домі за фактом розмови повідомили, що Байден підтримав територіальну цілісність і суверенітет на тлі російської агресії у Криму та на Донбасі. В Офісі президента України також наголосили, що Байден запевнив — Штати не залишать Україну без підтримки.
- 4 червня президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському виданню Axios, в якому заявив, що рішення США щодо санкцій проти газопроводу спрямоване «не на підтримку України». Також український президент запевнив, що готовий «в будь-який момент і в будь-якому місці планети» зустрітися з президентом США Джо Байденом перед його переговорами з Володимиром Путіним.
- За даними джерел видання Axios, адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася від планів запросити президента Зеленського до Білого дому після рішення українського уряду про відставку голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.