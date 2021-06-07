Офис президента: Байден еще может остановить реализацию «Северного потока — 2», это важнее карьеры экс-главы «Нафтогаза» Коболева

Президент Владимир Зеленский чрезвычайно активно работает на внешних политических рынках и доказывает субъектность Украины, продвигая аргументы по различным вопросам глобальной повестки.

Об этом «Бабелю» сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя интервью Зеленского изданию Axios.

«Некоторые агрессивные участники политической жизни в нашей стране пытаются подвязать свои личные карьерные выгоды к решению такого стратегического вопроса, как строительство «Северного потока — 2». Это точно больше, чем карьера, скажем, экс-главы «Нафтогаза» Коболева или любой другой конъюнктурный вопрос. Хотя, хорошо известно, что многим нашим отставникам безразличны профиты для страны», — заявил он.

По словам Подоляка, Зеленский использует все инструменты, чтобы актуализировать тему газопровода для американских и европейских политиков.

«Тема строительства «Северного потока — 2» не должна быть чисто кабинетной, чисто политической. Это то, о чем должен быть разговор и с участием журналистов, и с участием представителей гражданского общества. Чтобы ни у кого в политике не было иллюзии, что реализация этого проекта пройдет без последствий. В частности, и эту тему было бы справедливо обсудить на переговорах между президентами Украины и США перед тем, как состоится саммит лидеров Америки и России», — подчеркнул советник главы ОП.

В то же время Подоляк отметил, что окончание строительства «Северного потока — 2» однозначно доказывает, «насколько велика дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают».

«Сейчас решающий момент, когда президент Байден еще может применить имеющиеся у него инструменты для того, чтобы остановить реализацию «Северного потока — 2». Сделает он это? Цена ответа на этот вопрос очень высока. Это не только угроза для Украины как транзитера российского газа, не только ослабление сдерживаний для России, которые не позволяют расширить агрессию против Украины и других стран Восточной Европы, но это и выбор — победит или проиграет Запад в противостоянии с Россией», — добавил он.