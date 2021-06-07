«Вони взяли в заручники тітку». Російський опозиціонер Гудков виїхав в Україну

«У мене дружина залишилася і маленька дитина, я ж не думаю, що вони опустяться до такого», — додав політик.

За словами опозиціонера, він отримав погрози, що будуть «працювати» щодо його брата Володимира, тому вони виїхали з РФ разом.

«Я тимчасово виїхав, щоби мінімізувати ризики для моїх родичів. Це дуже серйозне і важке рішення. Я сподіваюся, що до виборів вони якось зменшать свої апетити та заспокояться. Місяць тому в мене була зустріч з одним високопосадовцем у Росії, він мені сказав: “Будуть рити на родичів”. Батьків я вивіз. І тут тітка виринає. Тітка, яка взагалі не має жодного стосунку до політики. 60 років їй, її заарештували в день народження онука, якому 5 років, мого племінника. Тримали її два дні, дві доби, вона сиділа з жінкою, яка скоїла вбивство», — розповів Гудков.

Гудков зауважив, що йому відомо, що на нього намагалися щось знайти, але не змогли, оскільки він займався або журналістикою, або політикою. Тому силовики вирішили прийти до його родички.

«Ідеться про справу 2015 року. Мої батьки орендували в міста 120 метрів підвального приміщення. Відремонтували — підвал був брудний, із пацюками тощо. А потім місто підвищило ціну на цю оренду. Вони вели переговори, але я навіть деталі не знаю, тому що я ніколи не займався сімейним бізнесом. Виникла якась заборгованість приблизно $10 тисяч, велись переговори», — розповів він.

Після цього, за словами політика, приміщення віддали назад місту, «не було жодних проблем».

Гудков зазначив, що проблеми почалися, коли настав час виборів до Держдуми. Він мав домовленості з партією «Яблоко».

«Вони вирішили піти за найжорсткішим сценарієм. Взяли в заручники тітку, якимось чином мене приплели до цієї справи, хоча я взагалі не маю стосунку до цієї фірми. Нас двох заарештували і посадили в ІТТ, де ти просто сидиш — у тебе діра в підлозі, два ліжка метр вісімдесят. Щоби всіх залякати, вони провели 13 обшуків», — зазначив опозиціонер.

На думку Гудкова, Кремль вичавлює опозиціонерів, які здатні організувати масштабні кампанії, тому що побоюються, що люди масово вийдуть на вулиці — окрім політичного протесту, буде і соціальний, бо люди незадоволені своїм фінансовим становищем.

Окрім цього, в ефірі телеканалу «Дождь» політик заявив, що його відпустили з поліції, не «зв'язавши» підпискою про невиїзд, бо влада хотіла, щоб він виїхав із країни, а також дала зрозуміти, «якщо він не виїде — сяде тітка».

«Для них важливо вичавити мене як мінімум на період до голосування. Я собі поставив два простих запитання: «Ну добре, ось я залишився і мене посадили. Це якось наближає зміни, це якось наближає зміну режиму Путіна на якийсь інший більш демократичний?» На жаль, відповідь негативна. І друге запитання: «Чи готовий я заради того, щоб колись, через п'ять-сім років, прийти до влади, жертвувати життям і здоров'ям своїх близьких?» Ні, не готовий. Я зрозумів, що не готовий на все заради влади», — сказав Гудков.

Він також запевнив, що продовжить займатися політичною діяльністю і що його виїзд — «не еміграція».