«Они взяли в заложники тетю». Российский оппозиционер Гудков выехал в Украину

«У меня жена осталась и маленький ребенок, я не думаю, что они опустятся до такого», — добавил политик.

По словам оппозиционера, ему угрожали, что будут «работать» по его брату, поэтому они выехали из РФ вместе.

«Я временно уехал, чтобы минимизировать риски для моих родственников. Это очень серьезное и тяжелое решение. Я надеюсь, что до выборов они как-то уменьшат свои аппетиты и успокоятся. Месяц назад у меня была встреча с одним высокопоставленным чиновником в России, он мне сказал: “Будут рыть на родственников”. Родителей я вывез. И здесь тетя всплывает. Тетя, которая вообще не имеет никакого отношения к политике. 60 лет ей, ее арестовали в день рождения внука, которому 5 лет, мой племянник. Держали ее два дня, двое суток, она сидела с женщиной, которая совершила убийство», — рассказал Гудков.

Гудков отметил, что ему известно, что на его пытались что-то найти, но не смогли, так как он занимался или журналистикой, или политикой. Поэтому силовики решили прийти к его родственникам.

«Речь идет о деле 2015 года. Мои родители арендовали у города 120 метров подвального помещения. Отремонтировали — подвал был грязный, с крысами и тому подобное. А потом город повысил цену на эту аренду. Они вели переговоры, но я даже детали не знаю, потому что никогда не занимался семейным бизнесом. Возникла какая-то задолженность примерно $10 тысяч, велись переговоры», — рассказал он.

После этого, по словам политика, помещение отдали назад городу, «не было никаких проблем».

Гудков отметил, что проблемы начались, когда пришло время выборов в Госдуму. У него были договоренности с партией «Яблоко».

«Они решили пойти по самому жесткому сценарию. Взяли в заложники тетю, каким-то образом меня приплели к этому делу, хотя я вообще не имею отношения к этой фирме. Нас двоих арестовали и посадили в ИВС, где ты просто сидишь — у тебя дыра в полу, две кровати метр восемьдесят. Чтобы всех запугать, они провели 13 обысков», — отметил оппозиционер.

По мнению Гудкова, Кремль выжимает оппозиционеров, способных организовать масштабные кампании, так как боится, что люди массово выйдут на улицы — кроме политического протеста, будет и социальный, потому что люди недовольны своим финансовым положением.

Кроме этого, в эфире телеканала «Дождь» политик заявил, что его отпустили из полиции, не «связав» подпиской о невыезде, потому что власть хотела, чтобы он уехал из страны, а также дала понять, «если он не уедет — сядет тетя».

«Для них важно выжать меня как минимум на период до голосования. Я себе поставил два простых вопроса: «Ну хорошо, вот я остался и меня посадили. Это как-то приближает изменения, это как-то приближает смену режима Путина на какой-то другой более демократичный?» К сожалению, ответ отрицательный. И второй вопрос: «Готов ли я ради того, чтобы когда-нибудь, через пять-семь лет, прийти к власти, жертвовать жизнью и здоровьем своих близких?» Нет, не готов. Я понял, что не готов на все ради власти», — сказал Гудков.

Он также заверил, что продолжит заниматься политической деятельностью и что его выезд — «не эмиграция».