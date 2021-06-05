Беларусский политический аналитик Шрайбман выехал в Украину после упоминания его в «интервью» Протасевича

Беларусский политический аналитик Артем Шрайбман покинул Беларусь после упоминания его в «интервью» задержанного оппозиционера Романа Протасевича беларусскому гостелеканалу ОНТ.
Об этом Шрайбман сообщил в своем Telegram-канале.
«В интервью на ОНТ Роман Протасевич сказал, что я помогал советами в чате, который можно было назвать координационным штабом революции — Love Hata. Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях», — написал аналитик.
Он отметил, что в сегодняшней Беларуси «даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, — уже недостаточная страховка».
Шрайбман также подчеркнул, что никакой обиды на Протасевича у него нет и быть не может. «Мы не знаем, какой подвал в «ЛНР» и какую долю для его девушки [задержанной россиянки Софьи Сапеги] ему описали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят», — подчеркнул он.
В комментарии «Наша Ніва» Шрайбман уточнил, что выехал в Украину. «Я сейчас в Украине, добирался окольными тропами, как точно — не скажу, может пригодиться кому-то еще», — сказал он.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 3 июня беларусский госканал ОНТ показал 1,5-часовое «интервью» с Протасевичем. На фрагментах видео он публично признает свою «вину» в призывах к протестам в Беларуси и уверяет, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, назвав того «человеком со стальными яйцами».