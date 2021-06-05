Білоруський політичний аналітик Шрайбман виїхав в Україну після згадки його в «інтерв’ю» Протасевича

Білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман покинув Білорусь після згадки його в «інтервʼю» затриманого опозиціонера Романа Протасевича білоруському держтелеканалу ОНТ.
Про це Шрайбман повідомив у своєму Telegram-каналі.
«В інтервʼю на ОНТ Роман Протасевич сказав, що я допомагав порадами в чаті, який можна було назвати координаційним штабом революції — Love Hata. Можу тільки здогадуватися, чому і чи по своїй волі, але Рома перебільшив мою участь у процесі. Я дійсно до кінця осені 2020 року був в цьому чаті, який починався як проста онлайн-сходка блогерів, але в міру наростання протестів, ця тема ставала ключовою в обговореннях», — написав аналітик.
Він наголосив, що у теперішній Білорусі «навіть непричетність до того, що влада вважає злочином, — вже недостатня страховка».
Шрайбман також підкреслив, що ніякої образи на Протасевича у нього немає і бути не може. «Ми не знаємо, який підвал у «ЛНР» і яку долю для його дівчини [затриманої росіянки Софії Сапеги] йому описали в разі відмови від цього інтервʼю. Заручників не судять», — наголосив він.
У коментарі «Наша Ніва» Шрайбман уточнив, що виїхав в Україну. «Я зараз в Україні, добирався обхідними стежками, як точно — не скажу, може стане в нагоді комусь іще», — сказав він.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав 1,5-годинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши того «людиною зі сталевими яйцями».