Білоруський політичний аналітик Шрайбман виїхав в Україну після згадки його в «інтерв’ю» Протасевича

«В інтервʼю на ОНТ Роман Протасевич сказав, що я допомагав порадами в чаті, який можна було назвати координаційним штабом революції — Love Hata. Можу тільки здогадуватися, чому і чи по своїй волі, але Рома перебільшив мою участь у процесі. Я дійсно до кінця осені 2020 року був в цьому чаті, який починався як проста онлайн-сходка блогерів, але в міру наростання протестів, ця тема ставала ключовою в обговореннях», — написав аналітик.

Він наголосив, що у теперішній Білорусі «навіть непричетність до того, що влада вважає злочином, — вже недостатня страховка».

Шрайбман також підкреслив, що ніякої образи на Протасевича у нього немає і бути не може. «Ми не знаємо, який підвал у «ЛНР» і яку долю для його дівчини [затриманої росіянки Софії Сапеги] йому описали в разі відмови від цього інтервʼю. Заручників не судять», — наголосив він.