Беларусский гостелеканал показал кадры с допроса Протасевича. Родители говорят, что на видео видно синяки на его руках

Беларусский государственный телеканал «ОНТ» показал видео, на которых бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказывает о приземлении самолета Ryanair в Минске и своем задержании.

Видео состоит из коротких нарезанных фрагментов допроса Протасевича.

На кадрах он говорит о том, что не сразу понял, что его собираются задерживать на выходе из самолета. Также оппозиционер рассказал, что пытался после приземления самолета не контактировать со своей девушкой Софьей Сапегой, надеясь, что «как минимум ее не задержат».

На кадрах, показанных «ОНТ», Протасевич также рассказывает о конфликте с каким-то человеком. «У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем довольно напряженный. Особенно в последние дни. Сначала у нас с ним не было каких-то больших конфликтов, за исключением того, когда на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас обоих, мол, сильные характеры, и явно могут быть какие-то проблемы», — говорит Протасевич на одном из фрагментов.

«Единственный раз, когда я вообще написал о том, как, куда и на каком самолете я буду лететь и перемещаться, это было вот в рабочем чате за 40 минут до вылета. Где, в принципе, и этот человек», — сказал Протасевич.