Хакери з Anonymous записали звернення до Ілона Маска через його твіти про біткоїн: Чекай нас

Спільнота хакерів Anonymous поширила відеозвернення, адресоване засновнику компаній Tesla і SpaceX Ілону Маску через його твіти про біткоїн, які, ймовірно, призводять до коливання курсу цієї криптовалюти.
Ролик тривалістю майже чотири хвилини оприлюднили напередодні на YouTube-каналі, ймовірно повʼязаному з рухом.
У записі людина в масці Гая Фокса, яка говорить зміненим голосом, заявила, що Маск своїми публікаціями начебто нехтує інвестиціями інших.
«Твої твіти на цьому тижні показують явну зневагу до середньостатистичної людини робочого класу […] Ти думаєш, що ти — найрозумніша людина в кімнаті, але тепер ти зустрів гідного суперника. Ми Anonymous. Ми легіон. Чекай нас», — заявили у зверненні, не уточнивши, що під цими словами вони мають на увазі.
Звернення зʼявилося на наступний день після того, як Маск зробив твіт зі словом «біткоїн», додавши до запису емодзі у вигляді розбитого серця. Після публікації стався обвал курсу цієї криптовалюти на $3 тисячі — до $36,5 тисячі.
Звернення Anonymous Маск наразі прямо не прокоментував. Проте 6 червня у його Twitter зʼявився допис зі словами: «Не вбивайте те, що ненавидите, збережіть те, що любите».
- У лютому Tesla вклала $1,5 мільярда в біткоїни. Ілон Маск це не оцінив, але в кінці березня оголосив про продаж автомобілів Tesla за біткоїни, піднявши курс криптовалюти. 13 травня Маск повідомив, що Tesla зупинила прийом біткоїнів як оплати через вплив на екологію. Криптовалюта втратила в ціні 15%. Уже 17 травня Маск знову обвалив курс біткоїна одним твітом про Tesla.
- Сам Ілон Маск активно просуває жартівливу криптовалюту Dogecoin. Він кілька разів піднімав її вартість, але обвалив після появи у шоу Saturday Night Live у ролі ведучого й учасника скетчів. Він визнав її «лохотроном». Маск після шоу втратив $20 мільярдів.