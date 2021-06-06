Хакери з Anonymous записали звернення до Ілона Маска через його твіти про біткоїн: Чекай нас

Спільнота хакерів Anonymous поширила відеозвернення, адресоване засновнику компаній Tesla і SpaceX Ілону Маску через його твіти про біткоїн, які, ймовірно, призводять до коливання курсу цієї криптовалюти.

Ролик тривалістю майже чотири хвилини оприлюднили напередодні на YouTube-каналі, ймовірно повʼязаному з рухом.

У записі людина в масці Гая Фокса, яка говорить зміненим голосом, заявила, що Маск своїми публікаціями начебто нехтує інвестиціями інших.

«Твої твіти на цьому тижні показують явну зневагу до середньостатистичної людини робочого класу […] Ти думаєш, що ти — найрозумніша людина в кімнаті, але тепер ти зустрів гідного суперника. Ми Anonymous. Ми легіон. Чекай нас», — заявили у зверненні, не уточнивши, що під цими словами вони мають на увазі.

Звернення зʼявилося на наступний день після того, як Маск зробив твіт зі словом «біткоїн», додавши до запису емодзі у вигляді розбитого серця. Після публікації стався обвал курсу цієї криптовалюти на $3 тисячі — до $36,5 тисячі.

Звернення Anonymous Маск наразі прямо не прокоментував. Проте 6 червня у його Twitter зʼявився допис зі словами: «Не вбивайте те, що ненавидите, збережіть те, що любите».